Латыпов выиграл спринт на Универсиаде в Красноярске, Иванов — 2-й, Поршнев — 3-й

Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде в Красноярске. Победу одержал Эдуард Латыпов. Серебряным призёром стал Дмитрий Иванов, бронза досталась Никите Поршневу.

Биатлон. Универсиада. Красноярск

Спринт. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 25.01,2 (2),

2. Дмитрий Иванов (Россия) — +8,7 (0).

3. Никита Поршнев (Россия) — +10,3 (1)...

9. Василий Томшин (Россия) — +1.45,1 (3).

9. Алексей Чулев (Россия) — +1.52,8 (2)...

13. Александр Деюхин (Россия) — +2.12,7 (2).

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав уже 49 наград — 14 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.