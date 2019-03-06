Ланцов: смотришь видео, а там человеку кровь переливают. Спорт устал от этого

Российский специалист Павел Ланцов, работающий со сборной Канады по биатлону, рассказал, что следил за чемпионатом мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), и прокомментировал случившийся там допинговый скандал.

«Конечно, смотрел. Болел за сборную России, но и канадцев просматривал. Там были определённые всплески, неплохие промежуточные позиции по гонкам. В Канаде есть хорошие лыжники, но нужно время на популяризацию этого вида и привлечение детей.



Допинговый скандал? Ужасно, конечно, — смотришь видео, а там человек сидит, и у него процесс переливания крови происходит. Мне кажется, спорт настолько устал от всего этого. И происходящее никак положительно не влияет на восприятие спорта обществом», — цитирует Ланцова сайт «Матч ТВ».

По итогам полицейского рейда на чемпионате мира в Зеефельде были задержаны пятеро лыжников.