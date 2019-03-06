Кярп: я мог сказать «нет» допингу, но принял глупое решение

33-летний эстонский лыжник Алго Кярп, признавшийся в применении кровяного допинга, рассказал, как проходил этот процесс. Ранее после рейда полиции на чемпионате мира в Зеефельде в приёме допинга признались его соотечественники Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Со спортсменами работал тренер Мати Алавер.

«Мне было тяжело жить с этим. Последние несколько дней стали большим ударом для меня. Это не оправдывает моих действий, я мошенничал. Но такое поведение противоречит моей натуре, поэтому мне тяжело было справиться с собой. После признания мне стало легче.

У нас с Карелом Таммъярвом и Мати Алавером всё началось в 2016 году. Я мог сказать «нет», и жизнь пошла бы по-другому. К сожалению, я принял решение согласиться.

Тогда обо всём знали я, Карел, врач и Мати. Алавер не говорил, что нам стоит это прекратить. Мы вообще мало говорили по этой теме. В основном общение шло между мной, Карелом и врачом. Я не знал, что Андреас Веерпалу тоже замешан в этом.

Я ездил в Берлин и отдавал кровь врачу на заморозку. Понимал, что делаю нехорошие вещи. Я всё время вынужден был оглядываться. В августе я принял решение, сказав себе, что зимой этого делать не буду.

Помню, как изначально был очень удивлён предложению Алавера, но я смотрел на других спортсменов. Они побеждали, а я был на прежних позициях. Тогда я принял глупое решение. Я просто хотел быть в числе лидеров.

Я по-прежнему уважаю Алавера. Он очень хороший человек и тренер. Это правда так. Он умён, образован и трудолюбив. Я не потерял уважения к нему», — цитирует Кярпа ERR.