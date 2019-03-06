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Быкова и Сарсембаев выиграли золото Универсиады в параллельном слаломе

Быкова и Сарсембаев выиграли золото Универсиады в параллельном слаломе
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская сноубордистка Милена Быкова выиграла золото в параллельном слаломе на зимней Универсиаде в Красноярске. Второе место заняла её соотечественница Наталья Соболева. Тройку призёров замкнула представительница Южной Кореи Чжон Хэ Рим.

В мужских соревнованиях первенствовал россиянин Дмитрий Сарсембаев. Вторым стал его соотечественник Дмитрий Карлагачёв, третьим — Ли Санхо из Южной Кореи.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 53 награды — 16 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Универсиада-2019. Женщины. Параллельный слалом
06 марта 2019 года, среда. 09:00 МСК
Универсиада-2019. Мужчины. Параллельный слалом
06 марта 2019 года, среда. 09:00 МСК
Сарсембаев завоевал бронзу Универсиады в параллельном гигантском слаломе
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