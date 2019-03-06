Полуянова и Сопот лидируют после короткой программы на Универсиаде-2019

Три российские пары фигуристов, принимающие участие в соревнованиях спортивных пар на зимней Универсиаде-2019, занимают лидирующие позиции по итогам короткой программы.



Первое место с результатом 58,92 балла занимают Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, вслед за ними идут Алиса Ефимова и Александр Коровин (57,72), тройку лидеров замыкают Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов (54,75).

Всего в Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых наград.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.