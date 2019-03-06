Латыпов: думаю, у меня будет возможность выступить на чемпионате мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на Универсиаде в Красноярске и поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта.



«Прекрасный день для меня, очень комфортно себя чувствовал, лучше чем два дня назад во время индивидуальной гонки, было отличное скольжение, поэтому и смог отыграть на дистанции те ошибки, которые совершил на рубеже. Да, вроде бы был штиль, но всё равно чисто отстреляться не получилось. Постоянно спешил, хотел побыстрее уйти со стрельбища, чтобы сэкономить секунды, но получилось немного наоборот. В результате борьба шла до последних метров. Завтра выступлю в пасьюте, и в тот же день вместе с Никитой Поршневым поедем в Эстерсунд на чемпионат мира.

Какие задачи там? В первую очередь — доехать туда спокойно и здоровым, а дальше посмотрим. Решать придётся тренерам, которые проанализируют наше состояние после Красноярска. После смены часовых поясов всегда нужно несколько дней на восстановление. Но, думаю, возможность выступить на чемпионате мира у нас будет», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Серебряным призёром спринтерской гонки стал Дмитрий Иванов, бронза досталась Никите Поршневу.

Латыпов выиграл спринт на Универсиаде в Красноярске, Иванов — 2-й, Поршнев — 3-й