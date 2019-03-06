Поршнев: слишком быстро начал дистанцию, и на последнем подъёме не хватило сил

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал итоги спринтерской гонки на зимней Универсиаде-2019. С отставанием в 10,3 секунды от Эдуарда Латыпова он финишировал третьим.



«Мне говорили по дистанции, что я какое-то время лидировал, и я очень рассчитывал на победу. Но слишком быстро начал, и именно на последнем подъёме не хватило сил.



Если бы стрелял чище, то можно было бы подумать о какой-то экономии на финише перед поездкой на чемпионат мира, но из-за промахов пришлось выкладываться на все сто процентов. Когда уходил с «лёжки», стрелял, что называется, «вдогонку», как бы убегая на дистанцию. Раньше за мной таких ошибок не водилось, уже поговорил об этом с тренером. Надеюсь, на чемпионате мира, если мне доверят там бежать, такого не повторится», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Латыпов выиграл спринт на Универсиаде в Красноярске, Иванов — 2-й, Поршнев — 3-й