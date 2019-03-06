Манифика: в последнее время меня не так часто проверяли на допинг

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, французский лыжник Морис Манифика прокомментировал допинговый скандал на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). По итогам рейда полиции по подозрению в применении кровяного допинга были задержаны пять лыжников.

«Не знаю, может, дело в бюджете, но в последнее время меня не так часто проверяли на допинг. Скрывать мне нечего, но другим… Надеюсь, другие спортсмены чисты. Я не хочу сказать, что система не работает, но важно заставлять её работать усерднее. Я надеюсь на чистый спорт. Мы всегда так говорим.

Можно представить, что если бы полиция не поймала этих спортсменов, то они вышли бы на старт и даже могли взять медаль. Они могли избежать поимки. Думаю, борьба с допингом — это очень сложное дело», — приводит слова Манифика NRK.

На прошедшем чемпионате мира 32-летний Манифика завоевал бронзовую медаль в эстафетной гонке.