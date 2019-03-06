Российские кёрлингистки победили сборную Италии на Универсиаде-2019

Женская сборная России по кёрлингу обыграла команду Италии в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 9:3.



Кёрлинг. Универсиада-2019. Красноярск. Женщины. Групповой этап

Италия — Россия — 3:9 (0:1, 0:1, 0:2, 0:1, 2:0, 1:0, 0:3, 0:1).

Ввиду большого преимущества сборной России команды приняли решение не проводить 9-й и 10-й энды.



Состав сборной России: Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева, Мария Комарова, Анна Веневцева (запасная).

Ранее россиянки обыграли команды Южной Кореи (8:6), Швейцарии (13:9), Японии (8:4) и Великобритании (7:6), а также проиграли сборной Китая (6:8).



XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.