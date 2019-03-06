Универсиада. Фигурное катание. Мужчины. Трансляция короткой программы

Сегодня, 6 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске в рамках соревнований по фигурному катанию выступят мужчины с короткой программой.

Россию представят Максим Ковтун, Андрей Лазукин и Александр Самарин.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».



В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.