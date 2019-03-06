Сундбю — о допинговом скандале на ЧМ: мы не должны быть наивными

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал допинговый скандал на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). По итогам рейда полиции по подозрению в применении кровяного допинга были задержаны пятеро лыжников — Доминик Бальдауф, Макс Хауке (оба — Австрия), Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба — Эстония) и Алексей Полторанин (Казахстан).

«Мы не должны быть наивными. Дело зашло уже очень далеко. Нужно проделать огромную работу. Надеюсь, в борьбе с допингом будет достигнут прогресс. Это единственный вывод из случившегося, который у меня есть», — приводит слова Сундбю NRK.

На прошедшем чемпионате мира двукратный олимпийский чемпион 2018 года завоевал три медали — два золота (гонка на 15 км и эстафета), а также бронзу в скиатлоне.