Пайффер: Хауке и Балдауф – это идиоты, которые позорят спорт

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал признания австрийских лыжников Доминика Балдауфа и Макса Хауке в нарушении антидопинговых правил. Хауке был задержан полицией в момент переливания крови.



«Я просто в шоке, что подобные истории снова повторяются, особенно в австрийском спорте. Сначала Турин-2006, Йоханнес Дюр, Харальд Вурм, теперь – Зеефельд. Они просто идиоты, которые позорят спорт.



Тем не менее шумиха вокруг скандала и сам факт расследования вселяют в меня надежду, что со временем спорт будет чище. Впрочем, я не верю в то, что когда-либо будут даны внятные объяснения по ситуации с Сочи-2014», – цитирует Пайффера Bild.

Ранее стало известно, что Йоханнес Дюр был повторно задержан по подозрению в нарушении антидопинговых правил.