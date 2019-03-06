Бреза заменит Бескон в спринтерской гонке на чемпионате мира в Эстерсунде

В заявке сборной Франции по биатлону на первую гонку чемпионата мира произошли изменения. Вместо заболевшей Анаис Бескон на старт спринтерской гонки выйдет Жюстин Бреза, сообщает издание Ski Chrono.



О болезни Бескон стало известно ранее. Вчера, 5 марта, прошло медицинское обследование, по итогам которого должно было стать известно, сможет ли она выступить в Швеции. Сама биатлонистка рассчитывает на участие в мировом первенстве.



В состав женской сборной Франции на чемпионат мира также вошли Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жюлия Симон. В заявку мужской команды были включены Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.



Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде пройдёт в период с 7 по 17 марта.

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