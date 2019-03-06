Ландертингер отреагировал на слухи о причастности к допинговому скандалу

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр, австрийский биатлонист Доминик Ландертингер прокомментировал слухи о своей возможной причастности к допинговому скандалу. Ранее стало известно, что Доминик тренировался вместе с лыжником Максом Хауке, который признался в применении допинга. Они работали с тренером Геральдом Хайглем, трое подопечных которого принимали допинг.

«Помимо той тренировки я больше с Хауке не встречался. Всё это очень грустно. Мы готовились к чемпионату мира в Рупольдинге, но, конечно, следили за всем происходящим. Это трагично.

Когда я смотрел видео, на котором Хауке переливали кровь, то был очень зол. Но не думаю, что на биатлонном чемпионате мира случится нечто подобное. У нас чистый вид спорта. Лыжные гонки — это лыжные гонки, а биатлон — это биатлон», — цитирует Ландертингера NRK.

Чемпионат мира по биатлону стартует завтра, 7 марта.