Ростовцев: каким образом в состав на ЧМ попали Латыпов, Поршнев и Поварницын?

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился ожиданиям от чемпионата мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«Что сказать? Я вижу, что заявленные ранее СБР критерии отбора в команду уже не выполняются.Это, впрочем, было видно и в течение сезона. Если по Логинову, Гараничеву, Елисееву и Малышко вопросов никаких нет, то по другим возникают: каким образом в состав попали Латыпов, Поршнев и Поварницын? Не знаю, для меня это не очевидно. Может быть, они самые сильные на данный момент, а, может быть, нет. Прошли они отбор или нет — не знаю. Но те критерии отбора, которые были заявлены, на мой взгляд, СБР не выполнил.



Кого считаю фаворитами? Тех, кто в нынешнем сезоне стабильно показывал хороший результат. У мужчин Йоханнес Бё. Я надеюсь, что Мартен Фуркад создаст ему конкуренцию. Буду болеть за Фуркада. Мартен, видно, ожидал в этом сезоне других результатов от своих выступлений. Видно, что он переживает и борется за восстановление своих позиций. Видел на одном из сборов, как он работает — трудяга. Поэтому хочется, чтобы всё у него получилось на чемпионате мира. Потому что когда у тебя всегда все получается, сильным быть легко, а если не получается, быть сильным тяжело вдвойне.

Очень хочется, чтобы Саша Логинов хотя бы одну медаль любого достоинства в личной гонке смог завоевать. У женщин, считаю, явного лидера нет. Поэтому многие спортсменки будут претендовать на призовые места. И итальянки, и немки, и норвежки. Чешские спортсменки могут хорошо выступить. Но при всём моём оптимизме я не думаю, что наши биатлонистки будут конкурентоспособны в борьбе за призовые места. Думаю, что хорошим результатом здесь можно считать места в «пятнашке», а если попадут в топ-10, это вообще будет супер. Основные же наши перспективы будут связаны с эстафетными гонками.

За призы в сборной России способен бороться только Саша Логинов. Мне кажется, одна медаль в личной гонке для Логинова будет ярким продолжением его успешного сезона. Медаль чемпионата мира — это очень круто", — цитирует Ростовцева сайт «Матч ТВ».

Чемпионат мира откроется смешанной эстафетой.