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Женская сборная России по шорт-треку выиграла золото Универсиады в эстафете

Женская сборная России по шорт-треку выиграла золото Универсиады в эстафете
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Женская сборная России по шорт-треку в составе Екатерины Ефременковой, Эмины Малагич, Софьи Просвирновой и Евгении Захаровой выиграла золото в эстафете на Универсиаде в Красноярске. Серебро завоевали японки. Тройку призёров замкнули спортсменки из Казахстана. Женская сборная Южной Кореи была дисквалифицирована.

Шорт-трек. Универсиада. Красноярск
Женщины. Эстафета. 3000 м
1. Россия (Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова и Евгения Захарова) — 4.13,890.
2. Япония — + 4,764.
3. Казахстан — +13,614.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 57 наград — 18 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Универсиада-2019. Женщины. Эстафета 3000 м
06 марта 2019 года, среда. 14:15 МСК
1
Россия
4:13.890
2
Южная Корея
+0.14
3
Япония
+4.68
Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке на дистанции 1000 м
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