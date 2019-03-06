Женская сборная России по шорт-треку выиграла золото Универсиады в эстафете

Женская сборная России по шорт-треку в составе Екатерины Ефременковой, Эмины Малагич, Софьи Просвирновой и Евгении Захаровой выиграла золото в эстафете на Универсиаде в Красноярске. Серебро завоевали японки. Тройку призёров замкнули спортсменки из Казахстана. Женская сборная Южной Кореи была дисквалифицирована.

Шорт-трек. Универсиада. Красноярск

Женщины. Эстафета. 3000 м

1. Россия (Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова и Евгения Захарова) — 4.13,890.

2. Япония — + 4,764.

3. Казахстан — +13,614.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 57 наград — 18 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.