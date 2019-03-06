Лазукин: поддержка трибун не сильно сказалась на качестве моего катания

Российский фигурист Андрей Лазукин прокомментировал выступление в короткой программе на Универсиаде в Красноярске. Судьи оценили его прокат в 88,63 балла. По итогам выступления двух групп он занимает второе место.



«Не могу сказать, что доволен выступлением на сто процентов. Сами видели: покачнуло на тройном акселе, корпус упал вперёд. Это, наверное, была самая грубая ошибка. Ну и в дорожке немного недоработал — сам понял, ещё во время проката. Из этого и сложилась общая не самая большая оценка. Немного нервничал, но не могу сказать, что было какое-то сумасшедшее волнение. Универсиада — всё-таки официальный старт, по атмосфере немного сравнимый с Олимпиадой.

Если говорить о домашних стенах и прочем, то я не тот человек, на которого всё это сильно влияет. Да, трибуны поддерживают, но на качестве катания это не сильно сказывается», — передаёт слова Лазукина корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.