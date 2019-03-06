Бектуганов — 9-й в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ, Малиновский — 66-й

В Шушёене (Норвегия) стартовал юниорский чемпионат Европы по биатлону. В индивидуальной гонке у юниоров победил немец Тим Гротиан. Второе место занял норвежец Вебьорн Сёрум. Тройку призёров замкнул словенец Алекс Чисар.

Лучший из россиян, Александр Бектуганов, продемонстрировал девятый результат.



Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Шушёен (Норвегия)

Индивидуальная гонка. 15 км. Юниоры

1. Тим Гротиан (Германия) — 40.33,4 (0).

2. Вебьорн Сёрум (Норвегия) — +23,4 (1).

3. Алекс Чисар (Словения) — +54,2 (0)...

9. Александр Бектуганов (Россия) — +2.24,6 (1)...

17. Илья Новопашин (Россия) — +3.29,2 (1)...

18. Карим Халили (Россия) — +3.44,7 (4)...

34. Андрей Вьюхин (Россия) — +5.17,5 (6)...

62. Антон Овсянников (Россия) — +7.25,9 (6)...

66. Игорь Малиновский (Россия) — +7.45,8 (5).