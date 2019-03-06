Дальмайер и Пайффер вошли в состав сборной Германии на смешанную эстафету на ЧМ

Стал известен состав сборной Германии по биатлону на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) завтра, 7 марта. В заявку попали Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль, сообщает Sport1.

В состав сборной Германии на чемпионат мира также вошли Денизе Херрман, Франциска Хильдебранд, Каролин Хорхлер, Франциска Пройс, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат и Роман Рес.

В общем зачёте Кубка мира лучшая из представительниц Германии, Франциска Хильдебранд, занимает 11-е место. У мужчин Арнд Пайффер располагается на восьмой позиции.



В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.