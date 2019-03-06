Домрачева: мне нужно от биатлона отдохнуть и переключиться на что-то другое

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала решение завершить карьеру и рассказала, как изменился ритм её жизни.



«На сегодняшний день действительно понимаю, что это решение для меня верное. Именно сегодня это так.



Вообще мы много путешествуем, совмещаем, так сказать, жизнь в Минске и в Норвегии. Конечно, много идей, нужно их, наверное, немножечко отфильтровать, выделить основные, понять чем конкретно нам самим хочется заниматься и дальше уже делать шаги в том направлении, которое посчитаем нужным.



Режим стал более свободным, появилось больше времени на те занятия, которые были дороги сердцу до этого, но на них никогда не находилось времени. Большой спорт — это большие жертвы. Нет такого, что мне чего-то не хватает, потому что я так же занимаюсь, тренируюсь каждый день практически, стараюсь. Хотя бы час какой-то активности, стараюсь соблюдать такой режим. Для спортивного организма это важно — поддерживать всю сердечно-сосудистую систему в форме, чтобы она функционировала как надо.



Лично я чувствую, что мне нужно от биатлона немного отдохнуть и вообще переключиться на что-то другое, а потом поживём-увидим. Вообще всю эту информацию, знания и опыт, что очень ценно, их очень много, это нужно переварить и дальше будет видно. Пока нужно от этого отойти, отдохнуть и концентрироваться на других вещах», — сказала Домрачева в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.