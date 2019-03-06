Матч Суперлиги между МФК «БЛиК» и «Динамо» пройдёт без зрителей из-за карантина

Матч 14-го тура российской мини-футбольной Суперлиги между МФК «БЛиК» и «Динамо-Самара» пройдёт без зрителей, об этом сообщается на официальной странице клуба из Нефтеюганска в «Инстаграме». Причиной такого решения называется карантинный режим на территории Ханты-Мансийского автономного округа.



«В связи с высоким порогом заболеваемости на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а именно города Нефтеюганска, введён карантинный режим, поэтому проведение массовых мероприятий и скопление людей на данный период запрещено.



МФК «БЛиК» приносит извинения всем болельщикам и любителям мини-футбола, посмотреть трансляцию можно будет по ссылке на нашем сайте или сайте АМФР», – гласит заявление клуба из Нефтеюганска.



По итогам 13-го тура Суперлиги «БЛиК» идёт на девятом, предпоследнем месте в турнирной таблице соревнований, «Динамо-Самара» располагается на шестой строчке.