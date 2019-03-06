Чемпионы ОИ Эберг и Самуэльссон выступят в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Объявлен состав сборной Швеции на смешанную эстафету и спринтерские гонки в рамках чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), который стартует завтра, 7 марта, сообщает SVT.



Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Состав сборной Швеции

Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон.



Спринт. Женщины

Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Анна Магнуссон.



Спринт. Мужчины

Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Фредрик Линдстрём.

Отметим, что Фредрик Линдстрём пропустил большую часть сезона из-за мононуклеоза.

7 марта на чемпионате мира по биатлону состоится смешанная эстафета, 8 марта — женский спринт, 9-го — мужской. Соревнования в Эстерсунде завершатся 17 марта.