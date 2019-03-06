Самарин: вылезли ошибки, которые я никогда не допускал

Фигурист Александр Самарин, включённый в состав сборной России на чемпионат мира 2019 года в Сайтаме, прокомментировал выступление в короткой программе на Универсиаде в Красноярске. Судьи оценили его прокат в 82,41 балла. На данный момент это пятый результат.



«Для меня этот старт — последняя проверка перед чемпионатом мира. Не могу сказать, что ехал сюда кого-то обыгрывать и думал о том, какой я фаворит соревнований. Главная задача в Красноярске — полностью исполнить заявленный контент. Сегодня я осознанно пошёл на каждый элемент, без каких-то тройных или „бабочек“. Часть из этого получилась гораздо лучше, чем на чемпионате Европы. Ошибки, конечно, были, их можно заметить невооруженным глазом. Но ещё раз повторю, что намеренно пошёл на все элементы. Это необходимо в рамках подготовки к чемпионату мира, там надо быть в полной боевой готовности.

Тяжело пока комментировать допущенные мной помарки — вроде нормальное состояние, разминка нормально прошла, но вдруг вылезли непонятные ошибки, которые я вообще никогда не допускал. Будем анализировать, откуда такое пошло", — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Универсиада завершится 12 марта.