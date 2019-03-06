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Евгений Малкин поддержал сборную России по биатлону перед чемпионатом мира

Евгений Малкин поддержал сборную России по биатлону перед чемпионатом мира
Другие / Биатлон

Российский нападающий хоккейного клуба из НХЛ «Питтсбург Пингвигз» Евгений Малкин записал видеосообщение с поддержкой сборной России по биатлону, которое выложил у себя в «инстаграме» комментатор Дмитрий Губерниев.

«Сборная России! Ребятки, мы с вами, мы следим за вами, мы смотрим на вас, мы гордимся вами. Хочу пожелать вам удачи, чтобы ваши лыжи были самыми быстрыми, а винтовки – самыми точными. Болеем за вас всем сердцем! Вперёд с Дмитрием Губерниевым», – заявил хоккеист.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде (Швеция) в период с 7 по 17 марта.

Ранее стал известен состав сборной России на грядущих соревнованиях. С полным расписанием чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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