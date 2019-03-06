Чепиков: ситуация с Васильевой добавляет нервозности

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал успешное выступление россиян на Универсиаде в Красноярске.

«Нужно отметить, что на Универсиаде конкуренция не такая, как на чемпионате мира или Европы, всё-таки это студенты, но мы рады за наших ребят и девчат и хотели бы, чтобы эта тенденция сохранилась на чемпионате мира. Универсиада — это великолепный спортивный праздник, где собираются студенты всего мира, конечно, мы очень рады за тех, кто достиг там высоких результатов.

Чемпионат мира? Надежда всегда есть. На Олимпийских играх в Альбервиле у нас на гонку поставили новичка Евгения Редькина, он бежал в первых номерах, отстрелял без штрафа и выиграл Олимпийские игры. Всё возможно», — цитирует Чепикова ТАСС.

Чепиков также прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, которая не выступит на чемпионате мира в Эстерсунде из-за пропуска трёх допинг-тестов.

«Конечно, очень неприятная ситуация с Маргаритой Васильевой, не была вовремя проконтролирована эта ситуация. Может быть, где-то и доктор команды не учёл чего-то, но и она, на мой взгляд, должна была обратиться к главному тренеру и к доктору команды, посоветоваться. Эта ситуация добавляет нервозности, потому что наша федерация не восстановлена в правах, но окончательное решение в любом случае за руководством IBU», — сказал Чепиков.

Чемпионат мира пройдёт с 7 по 17 марта.