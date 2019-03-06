Гимнастка Пасека – чемпионка России в составе сборной Москвы

Российская гимнастка Мария Пасека в составе сборной Москвы выиграла командный турнир на чемпионате России в Пензе.

Столичную команду также представляли: Алия Мустафина, Ангелина Симакова, Варвара Зубова, Седа Тутхалян и Ксения Артёмова. Девушки набрали 212,561 балла, опередив команды Центрального федерального округа (210,229) и Санкт-Петербурга (206,462).



Стоит отметить, что Пасека является трёхкратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. Последний год девушка пропускала из-за повреждения спины. Свои последние награды она завоевала на летней Универсиаде-2017 в Тайбэе (золото в командных соревнованиях и бронза – в опорном прыжке).