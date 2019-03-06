Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде-2019, Лазутин – третий

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске стартовали соревнования по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночников лидерство с результатом в 91,74 балла захватил россиянин Максим Ковтун.

На второй позиции располагается итальянец Маттео Риццо (90,78). Третий результат продемонстрировал ещё один представитель России Андрей Лазукин (88,63). Третий россиянин, участвующий в соревнованиях, Александр Самарин расположился на шестой строчке (82,41).



Фигурное катание. Универсиада-2019. Красноярск

Мужчины. После короткой программы



1. Максим Ковтун (Россия) — 91,74.

2. Маттео Риццо (Италия) – 90,78.

3. Андрей Лазукин (Россия) – 88,63.

…

6. Александр Самарин (Россия) – 82,41.