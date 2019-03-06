На юниорском чемпионате Европы в Шушене (Норвегия) состоялась женская индивидуальная гонка. Победу одержала француженка Камиль Бенед, россиянка Алина Клевцова заняла четвёртое место.
Чемпионат Европы среди юниоров. Шушен, Норвегия
Юниорки. Индивидуальная гонка
1. Камиль Бенед (Франция) – 40.09,2 (0+0+0+0)
2. Аманда Ландстрём (Швеция) – +5,5 (0+0+0+0)
3. Франциска Пфнюр (Германия) – +34,0 (0+0+1+0)
4. Алина Клевцова (Россия) – +34,0 (0+1+0+0)
5. Анна Кривонос (Украина) – +58,3 (0+2+0+0)
18. Ксения Довгая (Россия) – +3.13,9 (2+1+1+0)…
26. Екатерина Понеделко (Россия) – +3.54,3 (0+1+1+1)…
37. Татьяна Воронова (Россия) – +5.08,2 (0+1+1+2)
38. Анастасия Гореева (Россия) – +5.10,4 (1+1+2+3)...
60. Ксения Жужгова (Россия) – +7.19,4 (2+2+0+1)…
68. Анастасия Кайшева (Россия) – +8.18,2 (2+2+3+3).
Клевцова заняла четвёртое место в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ-2019