В Московской лаборатории могут быть данные, компрометирующие двух биатлонистов

В базе Московской антидопинговой лаборатории может содержаться информация, бросающая тень на нескольких биатлонистов сборной России, в частности – Евгения Гараничева и Дмитрий Малышко, утверждает «Спорт-экспресс».



Оба спортсмена пропустили Олимпиаду в Пхёнчхане без объяснения причин.



«В худшем случае проблемы могут коснуться четырёх мужчин из нынешней заявки и трёх наших девушек, что при отсутствии оперативных замен сильно усложнит выступление нашей команды в Эстерсунде. Появление Цветкова в расположении нашей команды, а также экстренный вызов с Универсиады Латыпова совсем не означает, что эти спортсмены обязательно выйдут на старт в Эстерсунде.



Однако «при определённых обстоятельствах» Цветков и Латыпов могут быть включены в заявки на гонки. А этими обстоятельствами может быть угроза отстранения наших спортсменов на основании базы данных Московской лаборатории», – пишет издание.

ЧМ-2019 пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.