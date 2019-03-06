Дериземля: главная надежда украинской сборной на ЧМ-2019 — эстафета

Призёр этапов Кубка мира, украинский биатлонист Андрей Дериземля дал свой прогноз на чемпионат мира и рассказал о проблемах сборной Украины.



«Вообще, в этом сезоне результаты с самого старта сезона непредсказуемые. Думали, что в мужском биатлоне будет лидировать Фуркад, но не совсем так. Теперь думаю, что Бё будет лидером чемпионата мира. У женщин всё-таки меняется обстановка. У Виттоцци вроде бы постабильнее сейчас результаты. Я думаю, те лидеры, которые шли по сезону, плюс-минус будут разыгрывать все медали.

По разным причинам у украинской команды были не совсем хорошие результаты до крайнего этапа Кубка мира. И в мужском, и в женском мы рассчитывали на более высокие результаты. Но я всегда говорю: это спорт, это биатлон. Я думаю, есть шансы в женской программе побороться за медаль. Есть в принципе шансы и в мужском, в индивидуальных гонках. Но главная надежда украинской сборной — это эстафета. Думаю, при хороших раскладах мы можем побороться за медали.

Причин неудач много. Юля Джима сейчас тренируется по отдельной программе с другим тренером, не в команде. Как ни пыталась федерация собрать воедино, чтоб была всё-таки одна команда или чтоб был хотя бы какой-то отчёт о проделанной работе, но этого не было. Поэтому сложно судить, где какая была допущена ошибка с Юлией. Возможно, то, что она тренировалась со словенской командой, а это мужской коллектив.



Идёт смена поколений. Лену Пидгрушную преследует череда болезней, она не может полноценно тренироваться. А когда человек не готов выступать, это тяжело», — сказал Дериземля.

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