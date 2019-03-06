Словенка едва не застрелила судью во время тренировки в Эстерсунде

В Эстерсунде (Швеция), где завтра, 7 марта, стартует чемпионат мира по биатлону, едва не произошёл несчастный случай.

Вчера, 5 марта, во время стрелковой тренировки словенская биатлонистка произвела выстрел, когда вблизи огневой позиции находился член жюри. Судья, который заменял мишени, ушёл с рубежа, когда раздался первый выстрел. К счастью, никто не пострадал, так как биатлонистка выполняла стрелковые упражнения с 24-го щита, а жюри находился у первой установки.

«Через 20 минут после тренировки была проведена смена мишеней. Сначала судья даёт сигнал, и затем биатлонисты прекращают стрельбу. Только после свистка, означающего, что замена мишеней завершена, тренировка может быть продолжена. Словенская спортсменка выстрелила, несмотря на то что на стрельбище присутствовали судьи», — приводит слова помощника тренера сборной Швеции Томаса Эберга Expressen.