Российские кёрлингисты проиграли сборной Швейцарии на Универсиаде-2019

Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швейцарии в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 5:7.



В состав сборной России вошли: Николай Чередниченко, Вадим Шведов, Даниил Горячев, Александр Быстров и Денис Исламов (запасной).

Кёрлинг. Универсиада-2019

Мужчины. Групповой этап

Швейцария — Россия — 7:5 (0:0, 0:1, 3:0, 0:1, 2:0, 2:0, 0:2, 0:1, 0:0, Х)

После шести матчей сборная России с тремя победами при трёх поражениях делит четвёртое место в таблице со сборными Чехии, Норвегии и Швеции. До окончания группового этапа осталось три тура. В полуфинал выйдут сборные, которые займут первые четыре места.



XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.