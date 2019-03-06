Двукратный призёр ОИ: в такой ситуации, как с Васильевой, всегда виноват атлет

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг биатлонистки Маргариты Васильевой, которая признана виновной в пропуске трёх допинг-тестов, что не позволит ей выступить на чемпионате мира в Эстерсунде.

«В такой ситуации виноват всегда спортсмен, потому что только он должен быть ответственен за все эти мероприятия: заполнение анкет, присутствие в тех местах, которые обозначены в этих анкетах. Эта ответственность полностью лежит на спортсменке, но если она заявляет, что ей никто не подсказал, как это всё делать, у неё нет опыта, то эту ответственность стоит разделить с теми людьми, которые компетентны и обязаны этим заниматься.

Здесь нужно целиком выяснить всю эту ситуацию, как такое получилось — всё это пахнет безалаберностью и непрофессиональным подходом к своей работе», — цитирует Васильева ТАСС.