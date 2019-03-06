Е. Устюгов: пару раз хотелось ответить на комментарии в соцсетях, но сдержался

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов дал совет биатлонистам, как относиться к разговорам о допинговых скандалах со стороны иностранных атлетов, СМИ и болельщиков.



«От подобных вещей надо абстрагироваться, особенно важно — не читать комментарии в социальных сетях. Такие высказывания выбивают из колеи. Иногда и в прессе публикуют что-то по данной теме, искажают факты, перевод. Всё это сваливается как снежный ком, ты начинаешь нервничать, допускать ошибки. Я тоже пытался что-то подобное читать, когда началась эпоха гаджетов. Пару раз даже хотелось ответить, но я сдержался. А совет такой: будьте выше этого.

Как биатлонисты относятся к Дмитрию Губерниеву? Все по-разному относятся, сейчас я не могу ответить на этот вопрос, так как не нахожусь в команде, не знаю обстановки. Лично у меня с Губерниевым никогда конфликтов не было", — цитирует Устюгова «Матч ТВ».