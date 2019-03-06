Нойнер: уверена, допинг-скандал может произойти и в Эстерсунде

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер прокомментировала допинговый скандал, произошедший на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Вот интересно, что происходит в голове этих людей, почему они разрушают спорт. Разочарована этой новостью, потому что знаю: можно выигрывать медали, не употребляя запрещённых препаратов. Я почти уверена, что-то похожее может случиться и в Эстерсунде. Надеюсь, наука найдет способы более эффективно контролировать эту проблему и, возможно, даже переосмыслить систему проверки проб. Вопрос в том, достаточно ли того, если вы проверяете только мочу и образцы крови», — приводит слова Нойнер Münchner Merkur.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии 27 февраля, были арестованы девять человек. Пятеро из них — лыжники: помимо Макса Хауке это его соотечественник Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.