ВАДА сообщило о прогрессе в изучении данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство достигло прогресса в изучении данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба организации. Эксперты ВАДА выгрузили около 24 терабайт информации, что позволило воссоздать базу данных лаборатории в электронном виде.



«Это огромная работа, включающая проверку более полутора миллионов файлов, но мы продолжаем достигать хороших результатов. Мы воссоздали московскую лабораторию в виртуальном виде, и это позволяет нам соединять различные данные с соответствующими инструментами», — отметил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Янгер.

Напомним, статус РУСАДА, которое в настоящий момент признано соответствующим кодексу ВАДА, будет пересмотрен, в случае если до 30 июня Всемирное антидопинговое агентство не получит для перепроверки выбранные им допинг-пробы.