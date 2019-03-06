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ВАДА сообщило о прогрессе в изучении данных московской лаборатории

ВАДА сообщило о прогрессе в изучении данных московской лаборатории
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Всемирное антидопинговое агентство достигло прогресса в изучении данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба организации. Эксперты ВАДА выгрузили около 24 терабайт информации, что позволило воссоздать базу данных лаборатории в электронном виде.

«Это огромная работа, включающая проверку более полутора миллионов файлов, но мы продолжаем достигать хороших результатов. Мы воссоздали московскую лабораторию в виртуальном виде, и это позволяет нам соединять различные данные с соответствующими инструментами», — отметил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Янгер.

Напомним, статус РУСАДА, которое в настоящий момент признано соответствующим кодексу ВАДА, будет пересмотрен, в случае если до 30 июня Всемирное антидопинговое агентство не получит для перепроверки выбранные им допинг-пробы.

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