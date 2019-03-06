Гуменник — четвёртый после короткой программы на юниорском чемпионате мира

На чемпионате мира среди юниоров в Загребе юноши показали короткую программу. Победил американский фигурист Камден Пулкинен, россиянин Пётр Гуменник – 4-й.
В первую десятку попали ещё два россиянина — Роман Савосин и Артур Даниелян.
Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия
Юноши. Короткая программа
1. Камден Пулкинен (США) – 82,41
2. Томоки Хиваташи (США) – 81,50
3. Даниэль Грассль (Италия) – 81,19
4. Пётр Гуменник (Россия) – 80,33
5. Алексей Красножон (США) – 79,88
6. Роман Савосин (Россия) – 78,33
7. Джозеф Фан (Канада) – 77,89
8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 77,74
9. Артур Даниелян (Россия) – 77,71
10. Стивен Гоголев (Канада) – 77,00
11. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 76,46
12. Коширо Шимада (Япония) – 74,89.