Гуменник — четвёртый после короткой программы на юниорском чемпионате мира

На чемпионате мира среди юниоров в Загребе юноши показали короткую программу. Победил американский фигурист Камден Пулкинен, россиянин Пётр Гуменник – 4-й.

В первую десятку попали ещё два россиянина — Роман Савосин и Артур Даниелян.

Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия



Юноши. Короткая программа



1. Камден Пулкинен (США) – 82,41

2. Томоки Хиваташи (США) – 81,50

3. Даниэль Грассль (Италия) – 81,19

4. Пётр Гуменник (Россия) – 80,33

5. Алексей Красножон (США) – 79,88

6. Роман Савосин (Россия) – 78,33

7. Джозеф Фан (Канада) – 77,89

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 77,74

9. Артур Даниелян (Россия) – 77,71

10. Стивен Гоголев (Канада) – 77,00

11. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 76,46

12. Коширо Шимада (Япония) – 74,89.