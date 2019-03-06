Драчёв: Старых готова к чемпионату мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что российская биатлонистка Ирина Старых, ранее испытывавшая боли в спине, готова к чемпионату мира.

«У Старых убрали спазм, и сейчас всё нормально. Она готова к чемпионату мира», — цитирует Драчёва интернет-издание «РИА Новости».

Старых на чемпионате Европы, прошедшем в Беларуси с 20 по 24 февраля, из-за болей в спине выступила только в индивидуальной гонке.

Чемпионат мира в Эстерсунде пройдёт в период с 7 по 17 марта. Ранее стал известен состав сборной России.

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской командной гонке.