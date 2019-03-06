Е. Устюгов вспомнил некрасивый поступок иностранного спортсмена в одной из гонок

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов рассказал о спорном эпизоде, случившемся во времена его спортивной карьеры.



«Мы бежали масс-старт в Поклюке, вчетвером подходили на последний рубеж, и вдруг как бы невзначай спортсмен, который шёл первым, перед стрельбой резко притормозил, из-за чего все остальные коврики присыпало снегом. Он же спокойно встал на первую установку и начал стрелять. Остальным же, в том числе и мне, пришлось стучать лыжами по коврикам, чтобы их очистить. Потратили на это какое-то время, поволновались и переключились со стрельбы на такую неприятную вещь.

Понятно, это было сделано намеренно. Если это моё интервью переведут иностранные журналисты, тот биатлонист сразу поймёт, что речь про него. И подобных маленьких историй — масса. Недавно видел стычку Сергея Устюгова с Йоханнесом Клебо на чемпионате мира. Инцидент произошёл, а кто прав, кто виноват — Бог рассудит", — цитирует Устюгова «Матч ТВ».