Как прошёл шестой день соревнований на Универсиаде-2019 в Красноярске

Сборная России снова упрочила лидерство в общекомандном медальном зачёте XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после шестого дня соревнований. В активе российских студентов 58 медалей (18 золотых, 23 серебряные, 17 бронзовых).



Второе место, с шестью золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями, занимает сборная Южной Кореи. Третьи – швейцарские спортсмены (2, 2, 2).

В шестой день россияне завоевали 19 (7, 7, 5) медалей. Чемпионами Универсиады-2019 стали Лана Прусакова (фристайл), Александр Терентьев (лыжный спорт), Милена Быкова и Дмитрий Сарсембаев (сноуборд), женская сборная России по шорт-треку, Эдуард Латыпов и Екатерина Мошкова (биатлон).

XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске завершится 12 марта.