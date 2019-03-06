Кристиансен: предлагали в Норвегии запрещённые препараты? Нет, никогда

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал допинговый скандал, произошедший на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Не стесняйтесь называть нас наивными, но мы надеемся и верим, что спортсмены, которые будут участвовать в чемпионате мира, чистые. Да, иногда нас кто-то обманывает. Не будет самым большим шоком в жизни, если в Эстерсунде кто-то будет пойман за употребление допинга.

Предлагали ли мне запрещённые препараты? Нет, никогда. Я не слышал ничего подобного. Мы в сборной с таким не сталкивались и не слышали, чтобы кого-нибудь склоняли к употреблению запрещённых препаратов.

Есть спортсмены, которые занимают места внизу итоговых протоколов. Что они делают? Тренируются, как могут, и прибегают к помощи допинга. У них ложное представление о спорте», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии 27 февраля, были арестованы девять человек. Пятеро из них — лыжники: помимо Макса Хауке это его соотечественник Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.