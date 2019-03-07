Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 7 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км. Старт будет дан в 18:15 мск.



В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

На чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене (Австрия) российская команда в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина завоевала бронзу. Победу в той гонке одержала сборная Германии, вторыми стали французы.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.