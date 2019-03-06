Норицын: при выборе состава на микст учитывались эстафетные гонки

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал состав команды на смешанную эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде.



За Россию побегут Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.



«При определении состава учитывались эстафетные гонки, как ребята прошли их на своих этапах. У нас оптимальный состав на смешанную эстафету. Перед чемпионатом мира у нас был сбор в Санкт-Петербурге, где был сильный порывистый ветер, а вот в Эстерсунде его совсем нет, флажки висят, что вообще не характерно для этого места. Даже не нужно искать какие-то подвохи в том, что готовились с ветром, а выступать будем без него», — цитирует Норицына сайт «Матч ТВ».

Определён состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира