Малышко: пока в Эстерсунде не чувствуется атмосфера чемпионата мира

Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился впечатлениями от первой тренировки в Эстерсунде, где пройдёт ЧМ-2019, и оценил местные условия для стрельбы.



«Когда делали с Сашей Логиновым кроссовую тренировку, обсудили такой момент: есть ощущение, что сезон только начинается, так как здесь всегда проходил первый этап Кубка мира. Пока не чувствуется атмосфера чемпионата мира.

Состав на смешанную эстафету у нас получился боевым, поработаем на трассе и на рубеже. Возможно, здесь будут схожие с Санкт-Петербургом погодные условия. Там на сборе мы работали в непростой ветровой обстановке, здесь пока такого не наблюдается, но, возможно, нам это поможет в будущем", — цитирует Малышко сайт «Матч ТВ».