Й. Бё: была проведена хорошая чистка, но произошёл новый скандал. Я разочарован

Олимпийский чемпион — 2018 норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал допинговый скандал, произошедший на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«За последние несколько лет была проведена хорошая чистка, и, думал, дело начало налаживаться. А затем вдруг произошёл новый скандал. Я разочарован. Рад, что мошенников ловят. Сотрудничество ВАДА и полиции — верный путь. Злоумышленники должны быть наказаны. Верю ли, что соперники на чемпионате мира чистые? Да, но до тех пор, пока не будет доказано обратное», — приводит слова Бё-младшего Dagbladet.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии 27 февраля, были арестованы девять человек. Пятеро из них — лыжники: австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.