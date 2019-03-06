Губерниев: мне не интересна Вяльбе и её мнение

Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его не интересует мнение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, с которой у него возник конфликт.



«У лыж рейтинги неплохие, но, так или иначе, они уступают биатлону. Чтобы их раскрутить, нужна целая система – подход всех заинтересованных сторон. А так я вижу, что с одной стороны заинтересованность есть, а с другой нет.

Сказала ли Вяльбе «спасибо» за популяризацию лыж? Так как я нахожусь на биатлоне, Елена Валерьевна мне совсем не интересна, равно как и её мнение", — приводит слова Губерниева издание «Спорт день за днём».



Напомним, на чемпионате мира в Зеефельде сборная России по лыжным гонкам завоевала пять серебряных медалей и три бронзы.