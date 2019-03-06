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Губерниев: мне не интересна Вяльбе и её мнение

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
Губерниев: мне не интересна Вяльбе и её мнение
Другие / Лыжный спорт

Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его не интересует мнение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, с которой у него возник конфликт.

«У лыж рейтинги неплохие, но, так или иначе, они уступают биатлону. Чтобы их раскрутить, нужна целая система – подход всех заинтересованных сторон. А так я вижу, что с одной стороны заинтересованность есть, а с другой нет.

Сказала ли Вяльбе «спасибо» за популяризацию лыж? Так как я нахожусь на биатлоне, Елена Валерьевна мне совсем не интересна, равно как и её мнение", — приводит слова Губерниева издание «Спорт день за днём».

Напомним, на чемпионате мира в Зеефельде сборная России по лыжным гонкам завоевала пять серебряных медалей и три бронзы.

Вяльбе призвала Губерниева прекратить переходить границу или идти в тренеры
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