Е. Устюгов: не вижу ничего сверхъестественного, что Логинов стал лидером сборной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов рассказал о своём знакомстве и дружбе с нынешним лидером сборной России Александром Логиновым.



«Как принял Логинова в сборной в 2013 году? У меня с ним до сих пор очень хорошие отношения, мы давно знакомы. Наверное, все помнят предолимпийскую неделю в Сочи, где и я, и Александр выступали. Мы тогда стали первыми в эстафете, хоть он и зашёл на штрафной круг. Я тогда финишировал с флагом. После этого триумфа нам кто-то сказал, что результат предолимпийской недели повторится потом на Олимпиаде, что и произошло.

Что касается Логинова, то это очень хороший, адекватный, понимающий спортсмен, который правильно расставляет приоритеты. Он готовился быть лидером команды, поэтапно, у Александра всегда были хорошие задатки. Я не вижу ничего сверхъестественного в том, что он стал лидером команды. Логинов давно был готов к этому", — цитирует Устюгова «Матч ТВ».