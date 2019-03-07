Все российские пары — в тройке лидеров ЧМ среди юниоров после короткой программы

Российские спортивные дуэты Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов возглавляют турнирную таблицу после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который походит в Загребе (Хорватия).

Костюкович и Ялин захватили лидерство, набрав за короткую программу 68,31 балла. На втором месте идут Панфилова и Рылов, в активе которых 67,91 очка. Промежуточное третье место занимают Мишина и Галлямов, получившие 67,02 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия

Спортивные пары, короткая программа

1. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) — 68,31 балла.

2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 67,91.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 67,02.

4. Тан Фэйяо/Ян Юнчао (Китай) — 60,77.

5. Лейкен Локли/Кинан Прочнов (США) — 59,96.

Произвольная программа в соревнованиях спортивных пар состоится 7 марта в 20:30 мск.