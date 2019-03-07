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Васильев: Универсиада поможет Латыпову и Поршневу подготовиться к ЧМ-2019

Васильев: Универсиада поможет Латыпову и Поршневу подготовиться к ЧМ-2019
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что выступление на Универсиаде в Красноярске российских биатлонистов Эдуарда Латыпова и Никиты Поршнева поможет спортсменам подойти к чемпионату мира в оптимальном состоянии.

«Здесь они фактически между собой соревнуются, поэтому это нельзя назвать каким-то приобретённым опытом. Но они имеют возможность хорошо простартоваться, поймать скорость и уже с таким самочувствием и такими ощущениями подойти к чемпионату мира. Думаю, в этом есть небольшое преимущество относительно других спортсменов, хотя оно незначительное.

Усталость? Я думаю, с ними ничего не будет: во-первых, они вряд ли планируются на основные гонки. Плюс программа чемпионата мира достаточно сильно растянута, поэтому они ещё успеют и восстановиться, и отдохнуть, здесь никакого страха нет", — цитирует Васильева ТАСС.

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