Биатлонистка Мошкова выиграла гонку преследования на Универсиаде в Красноярске

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова выиграла гонку преследования на зимней Универсиаде в Красноярске. Россиянки заняли первые шесть мест. Серебро досталось Ирине Казакевич, бронза — Тамаре Ворониной.



Биатлон. Зимняя Универсиада. Красноярск

Гонка преследования. 10 км. Женщины

1. Екатерина Мошкова (Россия) — 32.59,1 (3).

2. Ирина Казакевич (Россия) — +17,4 (3).

3. Тамара Воронина (Россия) — +1.05,3 (3).

4. Валерия Васнецова (Россия) — +1.33,1 (3).

5. Наталья Гербулова (Россия) — +2.06,4 (7).

6. Елизавета Каплина (Россия) — +2.09,9 (3).



Сегодня, 7 марта, также состоится мужская гонка преследования. Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.



Сборная России завоевала уже 61 медаль — 19 золотых, 23 серебряные и 19 бронзовых.

Биатлонистка Мошкова выиграла спринтерскую гонку на Универсиаде в Красноярске