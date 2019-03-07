Биатлонистка Мошкова выиграла гонку преследования на Универсиаде в Красноярске

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова выиграла гонку преследования на зимней Универсиаде в Красноярске. Россиянки заняли первые шесть мест. Серебро досталось Ирине Казакевич, бронза — Тамаре Ворониной.
Биатлон. Зимняя Универсиада. Красноярск
Гонка преследования. 10 км. Женщины
1. Екатерина Мошкова (Россия) — 32.59,1 (3).
2. Ирина Казакевич (Россия) — +17,4 (3).
3. Тамара Воронина (Россия) — +1.05,3 (3).
4. Валерия Васнецова (Россия) — +1.33,1 (3).
5. Наталья Гербулова (Россия) — +2.06,4 (7).
6. Елизавета Каплина (Россия) — +2.09,9 (3).
Сегодня, 7 марта, также состоится мужская гонка преследования. Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.
Сборная России завоевала уже 61 медаль — 19 золотых, 23 серебряные и 19 бронзовых.
Универсиада-2019. Женщины. Гонка преследования 10 км
07 марта 2019 года, четверг. 07:00 МСК
1
Екатерина Мошкова
Россия32:59.1
2
Ирина Казакевич
Россия+17.4
3
Тамара Воронина
Россия+1:05.3
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